Aşık Paşa’nın “Garîbnâme”si Süleymaniye’de

Anadolu’da Türk dilinin en eski eserlerinden olan Garîbnâme’nin, Memluk emirlerinden Yaş Beg’in kütüphanesi için hazırlanan nüshası yakından incelenebilecek. Nüsha, tezhipli zahriye sayfası, serlevhası ve cildiyle dikkat çeken eserlerden. Bu eşsiz sergi yarın sona erecek.

43 yıldır düzenlenen “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması”nın kazanan eserleri ülke turuna çıktı. Çocukların yaratıcılıklarını desteklemek ve sanata olan ilgilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen yarışma bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla yapıldı. Çocukların geleceğe dair umutlarını ve düşlerini yansıttığı eserler, İstanbul ve İzmir’de sanatseverlerle buluşacak Eserler, çocukların gözünden 2050 yılını nasıl hayal ettiklerine dair ilham verici bir bakış sunuyor. Minik ressamların eserleri 12-20 Kasım’da İstanbul Hilltown Küçükyalı’da, 22-30 Kasım’da ise İzmir Ege Perla’da sanatseverlerle buluşacak.