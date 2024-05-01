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Albayrak Hat Eserleri Budapeşte yolcusu

Albayrak Grubu'nun geleneksel olarak düzenlediği Hat Eserleri Sergisi, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’nda başkent Budapeşte’de sergilenecek.

04:00 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:52 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Macaristan ile Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü kapsamında planlanan 100 kültür etkinliğinden olan sergi, Albayrak Grubu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile iş birliğinde gerçekleşecek. Grubun bu yıl Avrupa’daki ilk sergisinde Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu’ndan 25 seçilmiş eser yer alacak. Yarın açılacak sergi, 15 Mayıs’a kadar Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi’nde görülecek. Açılışa; Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türkislamoğlu ve Albayrak Grubu yöneticileri katılacak.



#Hat Sergisi
#Sanat
#Budapeşte
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