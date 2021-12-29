Hayat Ayasofyada hat şöleni Albayrak Hat Takvimi Sergisi sanatseverlerle buluştu
KÜLTÜR SANAT

Ayasofya’da hat şöleni: “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu

Albayrak Grubu’nun geleneksel hale getirdiği “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” bu yıl da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sanatseverlerle buluştu. 12 ayrı hattatın elinden çıkan eserlerden oluşan sergi, 7 Ocak’a kadar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ziyaretçilere açık olacak.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
Ayasofya’da hat şöleni: “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu
“Albayrak Hat Takvimi Sergisi” bu yıl da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sanatseverlerle buluştu.

Seçkin hattatların gelenek ve moderni harmanlayarak Kur’an-ı Kerim’deki “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetlerden hazırladığı hat eserleri, Albayrak Grubu 2022 takviminin yapraklarını süsledi.

Albayrak Grubu tarafından bir gelenek haline getirilen takvim projelerinin 8. sayısı için oluşturulan koleksiyon, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışını Albayrak Grubu İcra Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat’ın yaptığı sergiye bürokratlar, iş insanları sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sergi, 28 Aralık – 7 Ocak tarihleri arasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ziyaretçilere açık olacak. n
Sergi, 28 Aralık – 7 Ocak tarihleri arasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ziyaretçilere açık olacak. n

İFTİHAR EDİYORUZ

Açılış konuşmasında Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “İftihar ediyoruz ki, İslam kültür ve medeniyetinin bir yansıması olan hat sanatı günümüzdeki temsilcileri tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Kıymetli hattatlarımızın maharetli elleri ve günler süren emekleriyle vücuda gelen, ‘Mukaddes Kitabımız’ın mesajlarını içeren hat eserlerinin bu kutsal mekânda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sergileniyor olması ayrıca bir anlam ifade ediyor” dedi.

KUR’AN’A HİZMET

Albayrak Grubu olarak bir gelenek haline getirdikleri Hat Takvimi projesinin bu yıl 8.’sini gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat “Hat sanatı Kur’an-ı Kerim’e hizmet eden bir sanattır. İslam medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan bu güzel sanatımızı yaşatmayı ve geliştirmeyi, hat sanatçılarımızı da teşvik etmeyi gaye edinen bu proje, tam anlamıyla maksadına hizmet eden hayırlı bir iştir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

12 ayda toplam 12 hat sanatçısının çalışmalarından oluşan takvimdeki eserler, “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetleri konu alıyor. Her sene farklı konuların seçildiği projede bu yıl Kur’an-ı Kerim’den “iman” ayetleri farklı bir bakış açısıyla hattatlar tarafından büyük bir özenle yazıldı.

7 OCAK’A KADAR GEZİLEBİLECEK

Son 2-3 senedir Tarz-ı Cedid klasik üslubuna bağlı tasarımlarla hazırlanan serginin eserlerinden hem basılı hem de dijital haliyle herkes faydalanabilecek. Takvim projesinin eserlerine ketebe.org sitesinden ulaşılabilir. Sergi, 28 Aralık – 7 Ocak tarihleri arasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ziyaretçilere açık olacak.

Sergide yer alan eserlerin hattatları şöyle: Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu.

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