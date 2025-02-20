Asım Gültekin Dergicilik Okulu mezunlarını verdi

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’ndeki törende konuşan Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, eğitimlerin Esenler sınırlarını aşarak Türkiye’ye yayıldığını söyledi. Konuşmanın ardından Asım Gültekin Dergicilik Okulu ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu gruplarında eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.