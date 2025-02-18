Salih Selimoğlu’ndan Filistin enstalasyonu

“Derin Uyku” isimli eser, Yapı Kredi bomontiada Akademi Binası’nda 24 Şubat’ta ziyarete açılacak. Selimoğlu, savaşın, kaybın ve hafızanın yıkıcı sonuçlarını ele alan enstalasyonunda, görseller ve semboller aracılığıyla izleyicileri, empati duymaya ve düşünmeye davet edecek. “Derin Uyku” bir taraftan trajik ve yıkıcı haberlerle karşılaşıldığında hissedilen duygusal hissizliği ve bir tür korunma mekanizması olarak içine çekildiği “uyku” halini simgeliyor. Diğer yanda ise savaşın ortasında yaşamları aniden sönen çocukların trajik kaderine ve onların sonsuz bir dinlenme haline işaret ediyor.