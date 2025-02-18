BAFTA’da Siyonizm ve LGBT ödülleri topladı

Oscar Ödülleri için iyi bir ipucu olan törende, Siyonizm ve LGBT ödülleri topladı. David Tennant’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Edward Berger’in yönettiği “Conclave”, En İyi Film ve En İyi İngiliz Filmi dahil olmak üzere dört ödül kazandı. Film, Vatikan’da kardinal seçimleri sırasında yaşanan entrikaları ele alırken, LGBT gibi “özgürlükçü” akımları savunan kardinalleri kahramanlaştırılıyor. Gelenekselliği savunan kardinaller hem ırkçı hem de İslamofobik yapılırken, LGBT’yi savunanlar ona karşı çıkıyor. Ustalıkla yedirilmiş alt mesajlarında, İslamofobi veya ırkçılığın yerine LGBT tercihiyle karşı karşıya bırakıyor.