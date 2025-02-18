BAFTA’da Siyonizm ve LGBT ödülleri topladı

İngiltere’de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından düzenlenen 78. BAFTA Televizyon Ödülleri’nde kazananlar açıklandı.
Oscar Ödülleri için iyi bir ipucu olan törende, Siyonizm ve LGBT ödülleri topladı. David Tennant’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Edward Berger’in yönettiği “Conclave”, En İyi Film ve En İyi İngiliz Filmi dahil olmak üzere dört ödül kazandı. Film, Vatikan’da kardinal seçimleri sırasında yaşanan entrikaları ele alırken, LGBT gibi “özgürlükçü” akımları savunan kardinalleri kahramanlaştırılıyor. Gelenekselliği savunan kardinaller hem ırkçı hem de İslamofobik yapılırken, LGBT’yi savunanlar ona karşı çıkıyor. Ustalıkla yedirilmiş alt mesajlarında, İslamofobi veya ırkçılığın yerine LGBT tercihiyle karşı karşıya bırakıyor.
YİNE Mİ HOLOKOST DEDİRTTİ
Brady Corbet’in yönettiği “The Brutalist” filmi de En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu (Adrien Brody) ödülleri başta olmak üzere dört kategoride ödül alarak dikkat çekti. Gazze’de yüz yılın katliamı yapılırken, Holokost’u incelikle işleyen bu filmin ödül alması manidar. Ayrıca, “Emilia Pérez” filmi de En İyi Yabancı Dilde Film ödülüne layık görülürken, Zoe Saldaña bu filmdeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Emilia Pérez, alışılmadık bir trans hikayesiyle dikkatleri çekiyor. Bir mafya babasının ameliyatla kadın olmasını konu edinen filmin 2 Mart’taki Oscar Ödülleri töreninde de şansı yüksek.