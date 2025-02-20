Kıymetli eserler online satılmıyor

Arthill Müzecilik kurucusu Hüseyin Kocabaş da pandemiden sonra ilk kez mart ayında yapacakları müzayedeyle salona geçeceklerini söyledi. Kocabaş, şunları aktardı: “Online müzayede yapmanın güzel tarafı, daha çok insana ulaşabiliyorsunuz. Fakat bunun da bazı olumsuz yanları olabiliyor. Ciddi güvenlik sıkıntısı yaşandığı duyumlarını aldık. Aristokrat kökenli koleksiyoner kesimin bir kısmı, online sisteme adapte olamadı. Bu süreçte müşterinin profili de değişti. Merdiven altı müzayedeler yapılmaya başlandı. Bu da piyasada güvensizliği artırdı. Bir müzayede yapmanız için bakanlığa bildirmeniz, ilgili müzelerden gelip eserlerin incelenmesi, yurt dışına alınıp satılmamasıyla alakalı tebliğ edilmesi gibi konular var. Online yapılan müzayedelerin bir kısmı tabii ki bunları yapmıyor. Buradan alışveriş yapan insanlar da konudan soğuyor. En büyük sıkıntı da Instagram ve Facebook üzerinden yapılan müzayedeler. Bunlar zaten işin özüne tamamen aykırı.”