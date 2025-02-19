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Emin Gümüşkaya vefat etti

Emin Gümüşkaya vefat etti

04:0019/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Emin Gümüşkaya
Emin Gümüşkaya

Sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya, 77 yaşında vefat etti.

Sanatçının vefatını oyuncu Zafer Algöz, Instagram hesabından “Emin Gümüşkaya’yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin” sözleriyle duyurdu. Gümüşkaya, 10 Ocak 1948'de İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğretiminin ardından Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatroya 1964'te Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda başlayan Gümüşkaya, birçok tiyatro oyununda sahne aldı ve yönetmenlik yaptı. Sanatçı, 1994 yılında Bursa Osmangazi Belediyesinde sanat danışmanı olarak görev aldı. Usta oyuncu, 2010’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizide canlandırdığı “Seyyar Tayyar” karakteri ile halkın tanıdığı bir isim oldu.



#Vefat
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