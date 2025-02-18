Liseliler “Aile” filmleri çekecek

Etkinlik; Bursa Valiliği, BİHMED, Yıldırım Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşecek. BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla yarışmanın temasının “aile” olarak belirlendiğini söyledi. Yarışma, gençlerin medyaya ve film sektörüne ilgisini artırmayı hedefliyor. 17 Mayıs’ta gala gecesi ve ödül töreni düzenlenecek festivale ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacak.