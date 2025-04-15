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Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Ekincan Arslan tutuklandı

Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Ekincan Arslan tutuklandı

09:1415/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
AA
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Sansar Salvo olarak bilenen Rapçi Ekin Can Arslan canlı yayında babasını dövdü.
Sansar Salvo olarak bilenen Rapçi Ekin Can Arslan canlı yayında babasını dövdü.

İstanbul'da "Sansar Salvo" ismiyle bilinen rapçi Ekincan Arslan, aile içi şiddet iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Arslan, çıkarıldığı hakimlikçe "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da, "Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan ve aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınan rapçi
Ekincan Arslan
, çıkarıldığı hakimlikçe "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan, emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Aile içi şiddetle suçlanan Arslan, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



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Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Ekincan Arslan tutuklandı
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Arslan, cumhuriyet savcılığında ifadesi alındıktan sonra "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Hakimlik, Arslan'ın
"basit yaralama"
suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

Tutuklama kararında, şüphelinin olaya ilişkin ikrarı, müştekinin adli tıp raporu, şüphelinin sosyal medya üzerinden paylaştığı videoya dair izleme tutanağı, suçu işledikten sonra video kaydını her iki sosyal medya hesabından da paylaşarak kastını ortaya koyması ve delil karartma şüphesinin dikkate alındığı belirtildi.


Hakimlik ifadesi


Şüpheli Ekincan Arslan hakimlikteki ifadesinde, babasına çok kızdığını ve tükürdüğünü belirtti.


Babasına hızlı olmayacak şekilde tokat attığını söyleyen Arslan
,
"Bunun dışında bir eylemim olmadı. Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde. Yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıydım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfkeyle sosyal medya hesabından ben paylaştım."
dedi.

Çok pişman olduğunu ve tutuklanmaktan korktuğunu ifade eden Arslan,
"Bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım. Akli dengemin yerinde olmadığıyla ilgili rapor almak istedikleri için aramızda tartışma çıktı. Bu nedenle böyle bir şey yaptım." d
iye konuştu.

Arslan, babasının yaklaşık 10 yıl önce kendisini darbettiğini ancak şikayetçi olmadığını, yaklaşık bir yıl önce de bıçak çektiğini öne sürdü.





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