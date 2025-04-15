Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Ekincan Arslan tutuklandı

İstanbul'da "Sansar Salvo" ismiyle bilinen rapçi Ekincan Arslan, aile içi şiddet iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Arslan, çıkarıldığı hakimlikçe "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Aile içi şiddetle suçlanan Arslan, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Arslan, cumhuriyet savcılığında ifadesi alındıktan sonra "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tutuklama kararında, şüphelinin olaya ilişkin ikrarı, müştekinin adli tıp raporu, şüphelinin sosyal medya üzerinden paylaştığı videoya dair izleme tutanağı, suçu işledikten sonra video kaydını her iki sosyal medya hesabından da paylaşarak kastını ortaya koyması ve delil karartma şüphesinin dikkate alındığı belirtildi.
Hakimlik ifadesi
Şüpheli Ekincan Arslan hakimlikteki ifadesinde, babasına çok kızdığını ve tükürdüğünü belirtti.
Arslan, babasının yaklaşık 10 yıl önce kendisini darbettiğini ancak şikayetçi olmadığını, yaklaşık bir yıl önce de bıçak çektiğini öne sürdü.