Bahar gribi deyip geçmeyin

Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Kayalar, “Özellikle havaların serin gitmesiyle vakalar arttı. İnfluenza B'nin belirtileri A tipiyle çok benziyor. Ateş, göğüs ve kas ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı ya da tıkanıklığı. Çocuklarda bulantı, kusma, ishal ve yüksek ateş de görülebilir. Ancak B tipi, beyne geçme potansiyeli nedeniyle ensefalit ve nöbet gibi daha ciddi sonuçlara yol açabilir” dedi.

İnfluenza virüsünün A, B, C ve D olmak üzere dört tipi bulunduğunu belirten Kayalar, “A, B ve C tipleri insanlarda hastalık yaparken, D tipi daha çok hayvanlarda görülür. A grubu, kuş ve domuz gribi gibi türleriyle daha yaygın ve bulaşıcıdır. B grubu ise sadece insandan insana bulaşır ve genellikle daha hafif seyreder. Ancak son araştırmalar, A ve B gruplarının bulaşıcılığının ve klinik belirtilerinin birbirine çok benzediğini gösteriyor” diye konuştu. Kış başında A tipi vakaların görüldüğünü, ancak mart ayı itibarıyla B tipinin baskın hale geldiğini belirten Kayalar, “Şu anda tam İnfluenza B mevsimindeyiz. Bu dönemde belirtiler ciddiye alınmalı. Çünkü B grubu, beyni etkileyebilir ve nöbetlere neden olabilir. Ayrıca zatürree riski de taşıyor. Bu yüzden korunma önlemleri çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.