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Rapçi Sefo’dan üzücü haber: Ailesinin evi küle döndü

Rapçi Sefo’dan üzücü haber: Ailesinin evi küle döndü

09:3126/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sefo'nun ailesinin evinde maddi hasar meydana geldi.
Sefo'nun ailesinin evinde maddi hasar meydana geldi.

'Sefo' sahne adıyla bilinen Seyfullah Sağır'ın ailesinin Samsun'daki evinde yangın çıktı. Sefo, yangın sonrası ailesi ve evin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi’ndeki bir sitede yangın çıktı. 10 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekipler gelmeden önce komşular da çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Evde bulunan bir kadın ve evdeki 2 kedinin yangından etkilenmediği bildirildi.


Yangının, ‘Sefo’ mahlaslı rap şarkıcısı Seyfullah Sağır’ın aile evinde çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Rap şarkıcısı Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sefo yaptığı paylaşımda, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez” ifadelerine yer verdi.



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