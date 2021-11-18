Çocukların okuldaki dansı sosyal medyada gündem olmuştu: Sefo ve Edis'in hangi okulda konser vereceği belli oldu

İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya İlkokulu’nda matematik öğretmenliği yapan Twitter kullanıcısı 'Şerife', okulun bahçesinde Sefo'nun bu şarkısını dinleyip hep bir ağızdan söyleyen miniklerin görüntüsünü kaydederek 'Bizim okulda çocuk olmak böyle güzelleşiyor' notunuyla paylaşıp, Sefo'yu etiketledi.

Eğlence için açılan şarkıya öğrenciler hep bir ağızdan eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

OYNAT 00:59 Küçükçekmece'de öğrenciler 'bilmem mi?' şarkısıyla coştu İstanbul Küçükçekmece'deki bir okulda şarkıcı Sefo'ya ait 'Bilmem mi?' şarkısı hoparlörden verilince bahçede olan öğrenciler popüler şarkının çalınmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Kalabalık öğrenci grubunun hep bir ağızdan şarkıya eşlik ettiği o anlar ise sosyal medyada viral oldu. Okulda konser vermek isteyen Sefo'nun talebine MEB'den yeşil ışık geldi. BiP'te paylaş

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"10 NUMARA ORTAM"

Öğrencilerin o coşkulu anları ise sosyal medyada gündem oldu. Sefo yüzlerce öğrencinin görüntüsünü önce “10 numara ortam” notuyla Twitter’da paylaştı, ardından “Bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz” diye sordu.

MEB'DEN YEŞİL IŞIK

Sefo’nun Twitter’da yönelttiği soruya yanıt, bir etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşen teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan’dan geldi.

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Alkan, Bakan Özer ve Vali Yerlikaya’ya bu talebi ilettiğini, olumlu karşıladıklarını açıkladı. Sefo ise duyuruyu Twitter hesabından “Güzel Haber geldi. Herkese teşekkürler” notuyla paylaştı.

Az önce videoyu gösterip bu talebi ilettim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi @AliYerlikaya ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, olumlu karşıladılar. Umarım konserde görüşürüz. Harikasın Sefo 👏🏻 https://t.co/FKpY43FUqk pic.twitter.com/ZLSKhv7DTd — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 17, 2021

MÜDÜR YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

Arif Nihat Asya İlkokulu Müdür Yardımcısı Levent Alkan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, eğlenmesi bizim için her şeyden önemli. 2.5 milyondan fazla kişinin izlediği videonun ardından Sefo konser için izin istedi. Küçükçekmece Belediyesi sanatçıyı görüşmeye davet etti. Bu kararı ancak İl ve İçe Milli Eğitim Müdürlüğü verebilir, biz kendilerine talep edilen resmi yazıyı ilettik.”

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EDİS DE DAYANAMADI

Sefo'nun paylaşımının ardından aynı okulda çalan 'Martılar' şarkısıyla dans eden öğrencilere popçu Edis de kayıtsız kalmadı.

Sefo'nun '10 numara ortam' paylaşımına göndermede bulunan ünlü popçu, "11 numara ortam" mesajıyla görüntüleri yayınladı.

"HADİ KALK GİDİYORUZ"

23 yaşındaki Sefo'nun "Şurada bir Edis&Sefo konseri" yorumuna meslektaşı Edis Görgülü de 'Hadi kalk gidiyoruz' şeklinde yanıt verdi.