Ulus’ta tarihi dönüşüm

Tarihi bölge, turizm projeleriyle yeniden şekillenecek. Bölgede yaklaşık 30 bin metrekarelik yayalaştırma projesi, 22 bin metrekarelik yeşil alan hayata geçirilecek. Yeni müzeler ve tarihi çarşıların canlandırılmasıyla bölgenin kültür, ticaret ve sosyal yaşam merkezi olarak geliştirilmesi amaçlanıyor.

TARİHİ SOKAKLAR İYİLEŞTİRİLECEK

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Çankırı Caddesi çevresindeki alkollü eğlence yerlerinin kapatılması ve bazı yapıların yıkılmasıyla başlayan süreç ile bölge yeni bir cazibe merkezine dönüştürülecek. Bölgeye bir karakol ve Polis Evi kurulması da gündemde. Tarihi sokaklar iyileştirilecek. Müzeler arasında kültür rotası oluşturulacak ve turizm faaliyetlerinin artırılmasına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

30 BİN METREKARELİK MEYDAN

Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Anafartalar Caddesi’nin Ulus Meydanı’yla bağlantılı kesimlerinde araç trafiğinin yer altına alınması öngörülüyor. Birinci Meclis, Zafer Anıtı ve tarihi Ziraat Bankası binasının bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekarelik alanın kent meydanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

KÜLTÜR ROTASI OLUŞTURULACAK

Roma Tiyatrosu ve Arkeopark karşısındaki yaklaşık 22 bin metrekarelik alanın yeşil alana dönüştürülmesi için proje hazırlandı. Ayrıca eski Ankara Adliyesi’nin Adliye Müzesi’ne dönüştürülmesi önerildi. Birinci ve İkinci Meclis binaları, Augustus Tapınağı, Hacı Bayram Camii ve Ankara Kalesi gibi tarihi noktaların ortak bir kültür rotasında buluşturulması planlanıyor. Adliye Müzesi projesinin ise henüz kesinleşmiş bir uygulama takvimi bulunmuyor.

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