İzmir'de sahte polis operasyonu: Evinden silah ve polis kokartları çıktı
09:40, 31/10/2026, Cumartesi
DHA
Sanal medyada 'silah teşhiri' yapan şüpheliye gözaltı
İzmir'de, sanal medya platformlarında 'polis haber', 'basın polis' gibi isimler kullanarak Emniyet Teşkilatı'na ait amblem ve armaları paylaşıp silah teşhirinde bulunduğu belirlenen A.U.Ş., gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada Emniyet Teşkilatı'na ait amblem ve armaları kullanıp, silah teşhirinde bulunan kişiye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda dün şüpheli A.U.Ş.'nin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 1 tabanca, içerisinde 1 boş şarjör, 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 4 fişek, 1 el telsizi ile üzerinde 'Polis' ibaresi bulunan 8 kokart ve kimlik ele geçirildi, A.U.Ş. gözaltına alındı.
Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Gündem
Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Silah teşhiri yapan 3 şüpheliye gözaltı
Gündem
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı
Hayat
İstanbul'da sokak çeteleri ve silah tedarikçilerine darbe
Başlıklar :İzmirsahte polisoperasyon