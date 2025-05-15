Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İstanbul'da sokak çeteleri ve silah tedarikçilerine darbe

İstanbul'da sokak çeteleri ve silah tedarikçilerine darbe

11:4215/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
İstanbul'da çıkar amaçlı suç ağlarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da çıkar amaçlı suç ağlarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da suç örgütlerine silah temin eden, silah imalatı ve ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç çetelerine yönelik çalışmalar kapsamında, son dönemlerde yeni nesil diye adlandırılan "motosikletli kişilerce iş yeri kurşunlanması ve yağma" gibi suçlara karışan şüpheliler ile bunlara silah tedarik eden zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.


Yakalanan 104 şüpheliden 58'i tutuklandı

Emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde operasyonlar düzenleyerek 23 eyleme karışan 104 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 5 silah atölyesi, 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 64 kuru sıkı tabanca, 3 bin 709 silah mekanizması, bin 464 namlu, 5 bin 592 mermi, 5 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 23 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Bu arada Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise sosyal medya platformlarında halk arasında korku ve paniğe yol açmak amacıyla silah teşhiri yaparak organize suç örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 45 şüpheliyi tespit etti.

Tespitin ardından yine Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 zanlı, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.



#suç örgütü
#operasyon
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DÜNYADA KİTAP OKUMA SÜRELERİ AÇIKLANDI: Hangi ülke kaç saat kitap okuyor?