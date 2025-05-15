18 ilde siber suç operasyonu: 64 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını, 64'ünün tutuklandığını açıkladı.
"Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi."
Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucu
şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.
Şüpheliler hakkında, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Müstehcenlik' ve 'Bilişim sistemine girme' suçlarından soruşturma başlatıldı.