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18 ilde siber suç operasyonu: 64 tutuklama

18 ilde siber suç operasyonu: 64 tutuklama

09:1315/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
DHA
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Siber suçlara yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 102 şüphelinin 64'ü tutuklandı.
Siber suçlara yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 102 şüphelinin 64'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını, 64'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 18 ilde siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64'ü tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi."

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucu

şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.

Şüpheliler hakkında, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Müstehcenlik' ve 'Bilişim sistemine girme' suçlarından soruşturma başlatıldı.



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