18 ilde siber suç operasyonu: 64 tutuklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 18 ilde siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64'ü tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi.