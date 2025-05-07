Secure Future '2025 Türkiye’nin Lider Siber Güvenlik Çözüm Sağlayıcısı' seçildi

Her yıl çeşitli sektörlerde en başarılı markaların belirlendiği Global Brand Awards; adayları değerlendirirken yenilikçilik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi gibi kriterleri esas alıyor. Secure Future’ın bu prestijli ödüle layık görülmesi, şirketin sunduğu çözümlerin uluslararası standartlara uygunluğunu ve Türkiye’deki lider konumunu bir kez daha teyit etti.

Secure Future CEO’su Cem Kotanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geleceği güvence altına alma vizyonumuzla çıktığımız yolda, bu ödül, ekibimizin özverili çalışmalarının ve müşterilerimize sunduğumuz katma değerli çözümlerin global ölçekte takdir gördüğünün somut bir göstergesidir. Bu başarı hepimizin.”

Kurulduğu günden bu yana kurumların güvenilir siber güvenlik iş ortağı olmaya devam eden Secure Future, bugün gelişmiş güvenlik operasyon merkezi XSOC ile yalnızca tehdit tespiti değil, aynı zamanda yapay zekâ destekli otomasyon ve 7/24 aktif müdahale kabiliyetiyle proaktif koruma hizmetleri sunuyor. XSOC, Türkiye’de sunulan en kapsamlı genişletilmiş SOC (Extended Security Operations Center) hizmetlerinden biri olarak konumlanıyor.

Bunun yanı sıra Secure Future, insan odaklı şirket kültürüyle de dikkat çekiyor. Üç yıl üst üste Great Place to Work® Sertifikası almaya hak kazanan şirket, çalışan mutluluğunu önceleyen yaklaşımıyla sektördeki güçlü konumunu pekiştiriyor.