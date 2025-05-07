Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Secure Future '2025 Türkiye’nin Lider Siber Güvenlik Çözüm Sağlayıcısı' seçildi

Secure Future '2025 Türkiye’nin Lider Siber Güvenlik Çözüm Sağlayıcısı' seçildi

14:337/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Secure Future
Secure Future

Siber güvenlik sektörünün öncü markalarından Secure Future, İngiltere merkezli Global Brands Magazine tarafından düzenlenen ve dünya çapında markaların değerlendirildiği Global Brand Awards 2025 kapsamında, “Türkiye’nin Lider Siber Güvenlik Çözüm Sağlayıcısı (Leading Cybersecurity Solutions Provider – Turkey 2025)” ödülüne layık görüldü.

Her yıl çeşitli sektörlerde en başarılı markaların belirlendiği Global Brand Awards; adayları değerlendirirken yenilikçilik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi gibi kriterleri esas alıyor. Secure Future’ın bu prestijli ödüle layık görülmesi, şirketin sunduğu çözümlerin uluslararası standartlara uygunluğunu ve Türkiye’deki lider konumunu bir kez daha teyit etti.

Secure Future CEO’su Cem Kotanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geleceği güvence altına alma vizyonumuzla çıktığımız yolda, bu ödül, ekibimizin özverili çalışmalarının ve müşterilerimize sunduğumuz katma değerli çözümlerin global ölçekte takdir gördüğünün somut bir göstergesidir. Bu başarı hepimizin.”

Kurulduğu günden bu yana kurumların güvenilir siber güvenlik iş ortağı olmaya devam eden Secure Future, bugün gelişmiş güvenlik operasyon merkezi XSOC ile yalnızca tehdit tespiti değil, aynı zamanda yapay zekâ destekli otomasyon ve 7/24 aktif müdahale kabiliyetiyle proaktif koruma hizmetleri sunuyor. XSOC, Türkiye’de sunulan en kapsamlı genişletilmiş SOC (Extended Security Operations Center) hizmetlerinden biri olarak konumlanıyor.

Bunun yanı sıra Secure Future, insan odaklı şirket kültürüyle de dikkat çekiyor. Üç yıl üst üste Great Place to Work® Sertifikası almaya hak kazanan şirket, çalışan mutluluğunu önceleyen yaklaşımıyla sektördeki güçlü konumunu pekiştiriyor.

Secure Future, sunduğu uçtan uca çözümlerle dijital dünyadaki riskleri azaltmaya devam ederken, iş ortakları ve müşterileriyle birlikte siber güvenlik alanında sürdürülebilir başarılar elde etmeyi hedefliyor.

#Secure Future
#iş dünyası
#Siber güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) çeşitli branşlarda 78 sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte şartlar