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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

09:3715/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
AA
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Sakarya
Sakarya

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı..

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 lira ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



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