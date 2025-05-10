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Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 21 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 21 şahıs tutuklandı

17:4010/05/2025, السبت
IHA
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Gaziantep Valiliği.
Gaziantep Valiliği.

Gaziantep'te jandarmanın Nisan ayında kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarında 264 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Nisan ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda 241 olaya müdahale edilerek 264 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 243 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda ise 55 ton taklit/sahte ürün, 780 adet taklit/sahte kozmetik ürün, 130 kilo kaçak tütün, 19 bin 785 paket sigara, bin 839 adet elektronik sigara, bin 800 adet elektronik sigara likiti, bin 92 adet uyuşturucu hap, 540 gram esrar, 145 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 30 gram eroin, 10 gram skunk, 51 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 61 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 4 adet el dedektörü, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 335 adet fişek ile 3 adet Ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet fişek ele geçirildi.



#Gaziantep
#Kaçakçılık Operasyonu
#uyuşturucu operasyonu
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