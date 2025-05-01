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Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 98 hayvan ele geçirildi

Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 98 hayvan ele geçirildi

17:221/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
AA
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Sakarya
Sakarya

Sakarya'da hayvan kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli cinslerde 57 ördek, 13 sülün, 26 tavus kuşu ve 2 emu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Hayvan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ö.K'nin (31) ikametine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 5 siyah kuğu, 7 mandarin ördeği, 4 suna ördeği, 7 karolin ördeği, 3 beyaz mandarin ördeği, 31 cüce Pekin ördeği, 6 gümüş sülün, 3 hatuni sülün, 2 kırmızı altuni sülün, 2 kral sülün, 14 mavi tavus kuşu, 12 beyaz tavus kuşu, 2 emu ile 5 hayvan tahniti ele geçirildi.

Şüpheli Ö.K. hakkında adli işlem başlatılırken, hayvanlar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.



#Hayvan kaçakçılığı
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