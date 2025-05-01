Borsa manipülatörü 12 kişi gözaltında

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.