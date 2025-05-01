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Borsa manipülatörü 12 kişi gözaltında

Borsa manipülatörü 12 kişi gözaltında

04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul’da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından 12 şüpheli gözaltına alındı.

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.


ARAMALAR YAPILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.


3 ZANLI FİRARİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, firari 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformlarından spekülatif paylaşımların yapıldığı, işlem hacmi ve hisse fiyatlarında hayatın olağan akışına aykırı yükselişler yaşandığı ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı belirlendi. Örgütlü hareket ettikleri belirtilen şüphelilerin faaliyetlerinin "piyasa dolandırıcılığı" suçunu oluşturduğu tespiti üzerine operasyon kararı alındığı öğrenildi.


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