Manipülatörlere yeni yaptırım

Sosyal medya mecraları, üyelik bazlı gruplar ve sohbet odaları üzerinden hisse pazarlayan manipülatörler Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) gözünden kaçmıyor. Eğitim adı altında hisse önerisi yaparak yatırımcılara tuzak kuran piyasa dolandırıcılarına karşı alınan sıkı önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yatırımcıları yanlış yönlendiren hesapların kapatılmasına yönelik ilgili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Doğrudan hisse pazarlayan hesapların farkındayız, takip ediyoruz. Şahıs menfaat temin ettiyse hakkında idari para cezası uyguluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Son aşama uygulanabilecek tedbir ise sosyal medya hesabının kapatılmasıdır” dedi. Gönül, İstanbul’da düzenlenen sohbet toplantısında; son dönemde artan halka arzlardan piyasa bozucu eylemlere karşı alınan tedbirlere, yeni enstrüman hazırlıklarından finansal okuryazarlık faaliyetlerine kadar birçok konuda sorularımızı cevaplandırdı.





YATIRIMCI SAYISI 7,8 MİLYONA ÇIKTI

2023 yılının eylül sonu itibarıyla 34 şirketin ilk halka arz izahnamesinin onaylandığını, 33’ünün borsada işlem görmeye başladığını anımsatan Gönül, “Bu şirketlerin piyasadan temin ettiği tutar 47 milyar lirayı aştı. Halka arz edilen şirket tarafındaki gelişim yatırımcı sayısında da rekorları beraberinde getirdi. Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 7,8 milyona yükseldi" diye konuştu.





80 ŞİRKET HALKA ARZ OLMAYI BEKLİYOR

Şu an potansiyeli olan 80 civarında şirketin halka arz için beklediğine dikkat çeken Gönül, "İçlerinde 6-7 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşabilecek şirketler de var. Halka arz edilecek şirketlerden geleceğe dair umut verici bir hikâyesinin olmasını bekleriz” ifadelerini kullandı.





171 MİLYON LİRA CEZA KESTİK

Gönül, bu yıl piyasa bozucu eylemlere yönelik incelemeler neticesinde 66 gerçek ve 10 tüzel kişiye, toplamda 171 milyon lira idari para cezası verdiklerini dile getirerek, "Ayrıca, piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında da 9 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 147 gerçek kişi hakkında ise geçici işlem yasağı tedbiri uygulandı” açıklamasını yaptı. SPK Başkanı Gönül, tasarruf sahiplerine şu uyarılarda bulundu:





SON TEDBİR HESABIN KAPATILMASI

“Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin, sahip olduğu hisseleri yüksek fiyattan satarak menfaat elde ettiği, böylelikle yatırımcıları zarara uğrattığını gördük. O nedenle sosyal medyada bu ve benzeri paylaşım yapanlara güvenmeyin, itibar etmeyin. Eğer borsayı bilmiyorsanız, profesyonel kurumlara danışın. Doğrudan hisse pazarlayan hesapların farkındayız, takip ediyoruz. İlgili şahıs menfaat temin ettiyse hakkında idari para cezası uyguluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Son aşama uygulanabilecek tedbir ise sosyal medya hesabının kapatılmasıdır.



