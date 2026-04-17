Sosyal medya paylaşımları ele verdi: Silah teşhiri yapan 3 şüpheliye gözaltı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden silah teşhiri yapan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında; V.P., Ş.K. ve H.K. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda adeta cephaneliği andıran çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.