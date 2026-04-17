Okullarda yeni dönem: Şüpheli görülen öğrenciler incelenecek

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da iki okulda meydana gelen silahlı saldırıların ardından, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kriz masası kuruldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen ‘Okul Güvenliği’ toplantısında, 81 ilden valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve millî eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda, saldırıların meydana geliş biçimi, ilk müdahale süreci, kurumlar arası koordinasyon ve risk işaretleri masaya yatırıldı. Okulların iç ve dış güvenliği mercek altına alındı. Buna göre, okullara giriş ve çıkış düzeni, okul çevresindeki denetimler, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamalarının yeniden planlanması gündemde.

DENETİMLER ARTIRILIYOR

Servis güzergâhları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlar emniyet birimlerince kontrol altında tutulacak. İlk adımda mevcut güvenlik uygulamalarındaki eksik alanların belirlenecek. Buna uygun ilave tedbirler alınacak. Kriz anında müdahale için yeni bir model oluşturulacak. Böylece yalnızca güvenlik zafiyetleri değil, olay sonrası destek ve toparlanma süreçlerinin de daha planlı yürütülmesi amaçlandı.

Okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında güçlü bir diyalog zemini kurulması kararlaştırıldı. Öğrenciler arasında şiddete eğilimli, şüpheli eylem ve söylemler sergileyenler için erken uyarı sistemi oluşturulacak. Bu kapsamda “şüpheli öğrenci” profili çok yönlü şekilde incelenecek. Yapılan ihbarlar ve siber takip çalışmaları sonucunda riskli bireyler önceden mercek altına alınacak. Erken uyarı ve müdahale mekanizmasının hayata geçirilmesine yönelik ilk adım ise rehberlik servislerinde atılıyor. Bu sayede çocukların davranışlarında ortaya çıkabilecek risk işaretleri zamanında fark edilebilecek.

VELİ-ÖĞRETMEN İŞ BİRLİĞİ

Sadece fiziki güvenlik önlemleri ile yetinilmeyecek. Psikososyal destek süreçlerinin, güvenlik tedbirleri ile eş güdüm içinde yürütülmesi planlandı. Aile-okul-kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması için de adım atıldı. Ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi öncelikli konular arasında.

İÇERİKLER MERCEK ALTINDA

Çocukları ve gençleri şiddete yönelten unsurlar takibe alındı. Şiddeti olağanlaştıran etkenler çok boyutlu şekilde değerlendirilmeye başlandı. Bu kapsamda internet kullanımı ve sosyal medya platformlarının etkisi araştırılıyor. Bakanlıklar dijital mecralarda yayılan zararlı içerikler, sanal zorbalık, suçun ve suçlunun özendirilmesi ile şiddeti sıradanlaştıran dizi, film ve benzeri popüler kültür unsurlarının etkilerini incelmeye aldı. Raporlamalar ile bir eylem planı oluşturulacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, zararlı içeriklerin kısıtlanması ve erişime engellenmesi sürecinde aktif görev alacak.



