Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

“Kabus gibi bir gün yaşadık. Şu anda cenazemiz var. Hala inanamıyoruz, bir kabusmuş da uyanalım istiyoruz. Kerem 5’inci sınıf öğrencisiydi. Nur yüzlü melek gibi bir öğrenciydi. Bizim geleceğimiz çocuklarımıza emanet edilmiş. Çocuklarımızı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Önlem almak sadece bir dönemle olacak bir şey değil. Bu bir iki günlük mesele değil, geçmişi olan bir iş. Burada ailelere ve öğretmenlere çok büyük bir görev düşüyor. Okul çocukların ikinci evi. Bizim çocuklarımızı güvendiğimiz tek yer. Olayı çalışırken öğrendik. Kerem’i bulamayınca hastanelere ve okula koştuk. Benim çalıştığım kuruma gelmiş. Ben Kerem’in ameliyatta olduğunu duyunca dünyamız başımıza yıkıldı. Biz nasıl ki bir AVM’ye cihazdan geçmeden giremiyorsak okullara da kimse elini kolunu sallayarak girmesin. Hastaneye geldiğinde de durumu çok kötüymüş yavrumun. Yavrum ön sıralarda oturuyormuş. Arkadaşımın kızı o sınıftaydı. Yeğenime kurşun isabet etmiş ve karaciğeri ile kalbine hasar vermiş. Arkadaşımın kızı da şarjör değiştirdiği sırada pencereden atlayarak kurtulmuş. Yavrum önde oturduğu için kurtulamadı. Yeğenim saldırganın 2’inci girdiği sınıftaymış’’