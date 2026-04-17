Şuranur'un cenaze namazını kıldıran amcası: Yeğenim cennet kuşu oldu

“Okul baskınında şehit edilen Şura Nur Kazıcı’nın amcasıyım. Kimsenin başına gelmesin. Ocaklarımıza ateş düştü. Acı bir olay. Evlatlarımızın bu şekilde olmaması lazım. Bu tür olayların vücuda gelmesiyle evlatlarımızın iyi yetiştirilemediğini görüyoruz. İnandığımız gibi yaşarsak hem cemiyette hem de şahıs bazında güven, mutluluk ve huzur olur. Yeğenim hayat dolu bir çocuktu. Çok güzel yetiştirilmiş bir çocuktu. Şura Nur cennet kuşu oldu. Cenaze namazını ben kıldırdım. O benim ciğerimdir. Tarifi çok zor bir acı. Yaralılar da şifalar diliyorum. Suçlular kısa bir süre sonra çıkıyor. Suçun cezası olmazsa cesaret buluyor suçlular. Önceki gün Şanlıurfa’da, bugün burada. Devletimiz kadim bir devlet. Bazı noktalarda zaaf var. Birilerinin keyfi olsun diye. Batı bize bir şeyleri empoze etti ki bu hale geldik. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum artık idamı getirsin. Müslümanların her yerde kanı akıyor. Benim yeğenimin ne günahı vardı kimseye karışmaz gül bir çocuktu. Annesinin babasının bizlerin gülüydü”