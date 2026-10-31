Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA! 2000 sonrasına Kademeli emeklilik geldi mi? Prim gün yaş tablosu

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA! 2000 sonrasına Kademeli emeklilik geldi mi? Prim gün yaş tablosu

14:10, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 14:10, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA! 2000 sonrasına Kademeli emeklilik geldi mi? Prim gün yaş tablosu

2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi sürüyor. Sosyal güvenlik sisteminde EYT ile birlikte oluşan yaş farkının ardından, sonraki yıllarda sigortalı olan çalışanlar için de geçiş modeli oluşturulması talep ediliyor. Ancak bugün itibarıyla yeni bir emeklilik tablosunun yürürlüğe girdiğini söylemek mümkün değil. Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye sunulmuş teklif bulunuyor fakat teklif henüz kanunlaşmadı. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 2000-2008 arası sigortalılar için yaş ve prim şartları değişecek mi, Meclis'teki teklif ne zaman görüşülecek? İşte kademeli emeklilikte son gelişmeler...

EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yaş şartıyla karşı karşıya kalan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi bulunanlar, işe giriş tarihine göre değişen yaş ve prim şartlarının uygulanacağı yeni bir sistemin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini araştırıyor. Konuyla ilgili TBMM'ye daha önce sunulan tekliflerden biri hâlen komisyonda bulunuyor; ancak kademeli emekliliği yürürlüğe sokan kesinleşmiş bir yasa henüz bulunmuyor. Peki kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi? 2000-2008 arası sigortalılar için yeni düzenleme ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte yaş ve prim şartları belli oldu mu? İşte son durum...

EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yaş şartıyla karşı karşıya kalan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi bulunanlar, işe giriş tarihine göre değişen yaş ve prim şartlarının uygulanacağı yeni bir sistemin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini araştırıyor. Konuyla ilgili TBMM'ye daha önce sunulan tekliflerden biri hâlen komisyonda bulunuyor; ancak kademeli emekliliği yürürlüğe sokan kesinleşmiş bir yasa henüz bulunmuyor. Peki kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi? 2000-2008 arası sigortalılar için yeni düzenleme ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte yaş ve prim şartları belli oldu mu? İşte son durum...

Emekli maaşları, kademeli emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin geleceği milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarına yönelik olası düzenlemeler ve EYT kapsamı dışında kalanların beklediği kademeli emeklilik konusunda değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, mevcut emeklilik sisteminin uzun yıllar aynı şekilde sürdürülemeyeceğini belirterek yeni formüllerin ilerleyen dönemde masaya gelebileceğini söyledi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşları ve kademeli emeklilik tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, seçim dönemlerinde emekli aylıklarına yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtirken, 2027 yılı için kademeli emeklilik beklentisine de açıklık getirdi.

Emekli maaşları, kademeli emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin geleceği milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarına yönelik olası düzenlemeler ve EYT kapsamı dışında kalanların beklediği kademeli emeklilik konusunda değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, mevcut emeklilik sisteminin uzun yıllar aynı şekilde sürdürülemeyeceğini belirterek yeni formüllerin ilerleyen dönemde masaya gelebileceğini söyledi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşları ve kademeli emeklilik tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, seçim dönemlerinde emekli aylıklarına yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtirken, 2027 yılı için kademeli emeklilik beklentisine de açıklık getirdi.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Özgür Erdursun, Türkiye’de emeklilik sisteminin uzun vadede aynı yapıyla sürdürülemeyeceğini söyledi. Uzman isim, nüfusun yaşlanması ve emekli sayısının artmasıyla sosyal güvenlik sisteminde yeni düzenlemelerin kaçınılmaz hale gelebileceğini ifade etti. Erdursun’a göre demografik değişim, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki yükü ilerleyen yıllarda daha da artırabilir. Avrupa’daki yaşlanan nüfus örneğine dikkat çeken uzman isim, Türkiye’de de benzer bir sürecin yaşanabileceğini belirtti.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZÖzgür Erdursun, Türkiye’de emeklilik sisteminin uzun vadede aynı yapıyla sürdürülemeyeceğini söyledi. Uzman isim, nüfusun yaşlanması ve emekli sayısının artmasıyla sosyal güvenlik sisteminde yeni düzenlemelerin kaçınılmaz hale gelebileceğini ifade etti. Erdursun’a göre demografik değişim, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki yükü ilerleyen yıllarda daha da artırabilir. Avrupa’daki yaşlanan nüfus örneğine dikkat çeken uzman isim, Türkiye’de de benzer bir sürecin yaşanabileceğini belirtti.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE GEÇİŞ MODELİ TALEBİ

EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik konusunda atılacak adımları takip ediyor. Özellikle sigorta başlangıcı EYT kapsamı dışında kalanlar, yaş ve prim şartlarında yeni bir geçiş modeli bekliyor. Erdursun, değişen nüfus yapısı ve artan emekli sayısının ilerleyen yıllarda kademeli emeklilik gibi yeni formülleri gündeme getirebileceğini söyledi.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE GEÇİŞ MODELİ TALEBİEYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik konusunda atılacak adımları takip ediyor. Özellikle sigorta başlangıcı EYT kapsamı dışında kalanlar, yaş ve prim şartlarında yeni bir geçiş modeli bekliyor. Erdursun, değişen nüfus yapısı ve artan emekli sayısının ilerleyen yıllarda kademeli emeklilik gibi yeni formülleri gündeme getirebileceğini söyledi.

"KISA VADEDE HAYATA GEÇMESİ KOLAY GÖRÜNMÜYOR"

Ancak bu tür düzenlemelerin kısa vadede hayata geçmesinin kolay görünmediğini ifade etti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaştı.

Erdursun, siyasette ya da ekonomide büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde 2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkmasını beklemediğini söyledi.

"KISA VADEDE HAYATA GEÇMESİ KOLAY GÖRÜNMÜYOR"Ancak bu tür düzenlemelerin kısa vadede hayata geçmesinin kolay görünmediğini ifade etti.SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaştı.Erdursun, siyasette ya da ekonomide büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde 2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkmasını beklemediğini söyledi.

UZUN VADELİ EMEKLİLİK POLİTİKALARI

EYT yasasından yararlanamayan çalışanların beklentisi sürüyor.

Kademeli emeklilik talebi, özellikle prim günü ve sigorta başlangıç tarihine göre daha esnek bir emeklilik modeli isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

UZUN VADELİ EMEKLİLİK POLİTİKALARIEYT yasasından yararlanamayan çalışanların beklentisi sürüyor.Kademeli emeklilik talebi, özellikle prim günü ve sigorta başlangıç tarihine göre daha esnek bir emeklilik modeli isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından alım gücü tartışmaları da devam ediyor.

Yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle emekliler, maaşlarda yeni iyileştirme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Erdursun’un değerlendirmelerine göre sosyal güvenlik sisteminde uzun vadeli bir dönüşüm ihtimali güçleniyor. Nüfus yapısı, emekli sayısı ve bütçe dengeleri, ilerleyen yıllarda emeklilik politikalarının yeniden ele alınmasına yol açabilir.

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından alım gücü tartışmaları da devam ediyor.Yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle emekliler, maaşlarda yeni iyileştirme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Erdursun’un değerlendirmelerine göre sosyal güvenlik sisteminde uzun vadeli bir dönüşüm ihtimali güçleniyor. Nüfus yapısı, emekli sayısı ve bütçe dengeleri, ilerleyen yıllarda emeklilik politikalarının yeniden ele alınmasına yol açabilir.
Başlıklar :Kademeli emeklilikKademeli emeklilik son durumKademeli emeklilik yaşıKademeli emeklilik son dakika
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026