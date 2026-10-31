Kahvehaneye 'selamünaleyküm' diyerek içeri giren gençleri azarladı: Nereden öğrendiniz oğlum? Türkçe konuşun
Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan bir grup genç, girdikleri kahvehanede “Selamünaleyküm” diyerek içeri girmelerinin ardından hayatlarının şokunu yaşadı. Gençlerin selamına sinirlenen bir müşteri, "Selamünaleyküm'ü nereden öğrendiniz oğlum? Türkçe konuşun lan!" diyerek gençleri azarladı. Şahsın bu çıkışının ardından yine Arapça kökenli bir kelime olan “Merhaba”yı kullanmalarını önermesi ise dikkat çekerken, o anlar sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Sosyal medya için içerik üretmek amacıyla sokakları ve esnaf mekanlarını gezen gençler, girdikleri sıradan bir kahvehanede beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Mekana girerken gelenekselleşmiş bir selamlama ifadesi olan "Selamünaleyküm" kelimesini kullanan gençler, içerideki bir müşterinin sert hedefi oldu.
"Selamünaleyküm Nereden Öğrendiniz?"
TÜRKÇE KONUŞUN DEYİP 'MERHABA'YI ÖNERDİ
Gençleri Türkçe konuşmaya davet eden şahsın, hemen ardından Arapça kökenli bir kelime olan "Merhaba" ifadesini kullanarak selamlaşmaları gerektiğini söylemesi ise olaydaki en ironik detay oldu. Şahsın bu çelişkili uyarısı ve gençleri azarladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.