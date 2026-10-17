Zarar vermenin cezası 940 bin lira: Diyarbakır'da sürü halinde görüntülendi

Kocaeli'de Vali Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın duyurdu: Afetzedelere nakdi destek başladı

Kocaeli'de etkili olan sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, acil ihtiyaçlar için vatandaşların hesaplarına 10'ar bin lira yatırıldığını açıklarken; Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hane başına 20 bin, esnafa ise 40 bin lira nakit destek sağlandığını ve eşya yardımlarının da yapılacağını duyurdu.