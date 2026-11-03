Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralandı

Şapkalılar suç örgütünden fon şüphelisi Cihan Sütşurup'a şantaj: Kız kardeşinin aracını çocuklara kundaklattılar
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, iki Mercedes marka aracın kundaklanmasına ilişkin soruşturmada detaylar ortaya çıktı. “Şapkalılar” suç örgütünün, fon soruşturmasının şüphelilerinden Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği, isteğinin karşılanmaması üzerine Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait aracı kundaklattığı öğrenildi. Bu eylem sırasında ikinci bir araç da alevlere teslim oldu. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2008 ile 2011 doğumlu iki çocuk şüpheli, savcılık talimatıyla gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.