İsrail Dışişleri Bakanı Sa’ar: "Sonsuz bir savaş istemiyoruz"

21:0310/03/2026, Salı
IHA
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, düzenlenen ortak basın toplantısında İran'a yönelik saldırılara ilişkin konuştu. Sa'ar, saldırıları sona erdirmek için doğru zamanın geldiğini düşündüklerinde konuyu ABD ile görüşeceklerini belirterek, "Sonsuz bir savaş istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında yaptığı açıklamada,
"Sonsuz bir savaş istemiyoruz"
dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, İsrail’de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sa’ar, İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, saldırıları sona erdirmek için doğru zamanın geldiğini düşündüklerinde ABD ile bu konunun istişare edileceğini belirterek,
"Sonsuz bir savaş istemiyoruz"
dedi.

Sa’ar,
"İsrail’in hedefinin İran’ın İsrail’e yönelik uzun vadeli varoluşsal tehditlerini ortadan kaldırmak"
olduğunu iddia etti.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e değinen Sa’ar, Hamaney’in suikast sonucu öldürülen İran’ın eski dini lideri olan babası Ali Hamaney’den daha az aşırılıkçı olmadığını savundu.


İran ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi çağrısı

Sa’ar, İran’da rejim değişikliğinin saldırıların ardından gerçekleşebileceğini iddia ederek,
"Kısmi sonuçlarla bu fırsatı kaçırmamalıyız. Bu nedenle, biz ve ortaklarımız durmanın uygun olduğunu düşündüğümüz ana kadar devam edeceğiz"
dedi.

Sa’ar, ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İran ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.



