İsrail Dışişleri Bakanı Sa’ar: "Sonsuz bir savaş istemiyoruz"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, İsrail’de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sa’ar, İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, saldırıları sona erdirmek için doğru zamanın geldiğini düşündüklerinde ABD ile bu konunun istişare edileceğini belirterek,

"Sonsuz bir savaş istemiyoruz"