İran İsrail’in Beyrut’taki otel saldırısında 4 diplomatının öldüğünü duyurdu

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in bir otele düzenlediği saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek kasıtlı yapıldığını ifade etti. İrevani, saldırı sonu 4 İranlı diplomatın öldüğünü belirtti.
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail’in Beyrut’taki Ramada Otel'e düzenlediği saldırıda 4 İranlı diplomatın öldüğünü açıkladı.
İran devlet televizyonuna göre, İrevani, ülkesinin diplomatlarının İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na mektup yazdı.
Hedef alınacakları tehdidinde bulunulmuştu
İsrail’in 8 Mart’ta düzenlediği saldırıda, İkinci Katip Mecid Hasani Kendeseri, Üçüncü Katip Ali Rıza Biyazar, Ataşe Hüseyin Ahmedlu, Misyon Şefi Vekili Ahmed Resuli’nin öldüğü kaydedildi.