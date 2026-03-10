Yeni Şafak
İran İsrail’in Beyrut’taki otel saldırısında 4 diplomatının öldüğünü duyurdu

20:5210/03/2026, Salı
AA
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in bir otele düzenlediği saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek kasıtlı yapıldığını ifade etti. İrevani, saldırı sonu 4 İranlı diplomatın öldüğünü belirtti.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail’in Beyrut’taki Ramada Otel'e düzenlediği saldırıda 4 İranlı diplomatın öldüğünü açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, İrevani, ülkesinin diplomatlarının İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na mektup yazdı.

İrevani, Beyrut’taki otele düzenlenen saldırıyı
“terör eylemi”
olarak nitelendirerek kasıtlı yapıldığını, saldırı sonucunda 4 diplomatlarının öldüğünü belirtti.

Hedef alınacakları tehdidinde bulunulmuştu

İsrail’in 8 Mart’ta düzenlediği saldırıda, İkinci Katip Mecid Hasani Kendeseri, Üçüncü Katip Ali Rıza Biyazar, Ataşe Hüseyin Ahmedlu, Misyon Şefi Vekili Ahmed Resuli’nin öldüğü kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 3 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan'daki
"İranlı tüm yetkililere"
ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanıyarak, aksi takdirde saldırılarla hedef alınacakları tehdidinde bulunmuştu.


