Trump'tan Putin'e 'İran' brifingi: Savaş büyük ölçüde tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ABD Başkanı Donald Trump ile Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede Ukrayna ve İran ele alınırken, Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin "Savaş büyük ölçüde tamamlandı" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, İran ve Ukrayna’yı ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada,
"Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok."
dedi.
Kremlin ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada,
"Bir saat süren görüşme yapıcı ve samimi geçti."
ifadelerini kullandı.
"Savaş büyük ölçüde bitti"
"Savaş büyük ölçüde bitti"
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada savaşın büyük ölçüde sona erdiğini söyledi. Trump, ABD ve İsrail’in operasyonlarının planlanandan çok daha hızlı ilerlediğini belirtti.
ABD basınına konuşan Donald Trump, savaşın planlanandan hızlı ilerlediğini söyleyerek büyük ölçüde bittiğini öne sürdü.
"Donanmaları, iletişimleri, hava kuvvetleri yok"
"Donanmaları, iletişimleri, hava kuvvetleri yok"
CBS News’e konuşan Trump,
“Bence savaş neredeyse tamamlandı. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok. Füzeleri dağılmış durumda. İnsansız hava araçları ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere birçok hedef havaya uçuruluyor”
ifadelerini kullandı.
İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığını iddia eden Trump,
“Bakarsanız artık hiçbir şeyleri kalmamış. Askeri anlamda neredeyse hiçbir şeyleri yok”
dedi.
#Kremlin
#ABD
#Donald Trump
#Vladimir Putin