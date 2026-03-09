Yeni Şafak
Trump: Savaşın bitiş zamanına Netanyahu ile karar vereceğiz

08:599/03/2026, Pazartesi
DHA
Trump, İran’a başlattıkları saldırıları ne zaman sona erdireceklerine ilişkin net bir tarih belirtmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, “İran'a karşı saldırıların bitiş zamanına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile karar vereceğiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail basınına yaptığı açıklamada, İran’a başlattıkları saldırıları ne zaman sona erdireceklerine ilişkin net bir tarih belirtmedi.

Saldırıların sona erdirilmesi kararını her şeyi dikkate alarak doğru zamanda vereceğini öne süren
Trump, “Son kararı ben vereceğim, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşlerini de dikkate alacağım. Birlikte çalıştık ve İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin savaşı sona erdirmesi halinde İsrail'in saldırılara devam edip etmemesine ilişkin ise, “Bunun gerekli olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

