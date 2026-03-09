ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının 10'uncu günü: İran İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırıları yaptı

İsrail ve ABD, Tahran ile Vashington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti. İran, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırıları yaptı. İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldı.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
09.50:
ABD ordusu: İran saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 7'ye yükseldi.
09.18:
İran'dan Bahreyn'e yapılan saldırıda, Bahreyn Petrol Şirketi'nin (BAPCO) tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtildi.
08.47:
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuveyt'te görev yapan Ulusal Muhafız Birliği mensubu askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
08.02:
ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak bölge ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara saldırılar düzenleyen İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı Bahreyn'de, gece saatlerinden bu yana 3 kez sirenlerin çaldığı bildirildi.
05.51:
Erbil'de 5 dakika arayla peş peşe patlama sesleri duyuldu.
05.36:
İsrail ordusunun, İran'ın orta kesimlerine yeni saldırılar başlattığını açıklamasının ardından İsfahan kentinde patlama sesleri duyuldu.
05.14:
İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, patlama ve savaş uçağı sesleri duyuldu.
05.07:
Bahreyn: İran’ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısı 4’ü ağır olmak üzere 32’ye yükseldi.
04.54:
Irak'ın başkenti Bağdat'ta insansız hava aracının bir evin bahçesine düşmesi sonucu 1 kadın yaralandı.
04.48:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.
04.47:
İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama ve savaş uçağı sesleri duyuluyor.
04.45:
ABD Dışişleri Bakanlığı, "güvenlik riski" nedeniyle Suudi Arabistan’daki "acil olmayan Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine" ülkeden ayrılmaları emri verdi.
04.43:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattıkları saldırıların ne zaman bitirileceğine ilişkin nihai kararı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini belirtti.
04.42:
Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda misilleme saldırıları yapan İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
04.18:
Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulduğu ve füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.
03.41:
Kuveyt’te Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'ndeki yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) da hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirildi.
03.32:
İran, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırıları yaptı.
02.08:
Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemleri ülkeye yönelik bir saldırıyı engellerken düşen şarapneller, Foz petrol bölgesinde yangına yol açtı
01.22:
Bahreyn İçişleri Bakanlığı: İran'ın düzenlediği İHA saldırısında bazı siviller yaralandı, çok sayıda ev zarar gördü.
