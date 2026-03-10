Trump'tan müzakere sinyali: İran ile görüşebilirim

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı resti sonrası geri adım attı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 11. gününe girerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni açıklama geldi. İran ile görüşmeye hazır olabileceğini ancak bunun bazı şartlara bağlı olduğunu belirten Trump, müzakere ihtimaline işaret etti.
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırısının ardından başlayan savaş 11. gününde devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'la olası yeni diplomatik süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran yönetimiyle yeniden müzakere masasına oturulup oturulmayacağına dair soruları yanıtlayan Trump, Tahran'ın görüşmeye çok istekli olduğunu duyduğunu belirterek,
“Mümkün, hangi şartlarda olduğuna bağlı, mümkün, sadece mümkün... Biliyorsunuz, aslında artık konuşmamıza pek de gerek kalmadı, gerçekten düşünürseniz öyle, ama yine de mümkün”
ifadelerini kullandı.
Trump, İran'ın Körfez ülkelerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırmasına şaşırdığını da ekledi.
