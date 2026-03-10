Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü

Rusya ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü

17:5710/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Lavrov, krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Lavrov, krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da kötüleşen güvenlik durumu ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Lavrov, krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ve İsrail'in saldırıları ele alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bugün telefonda görüştüğü belirtildi. İki bakanın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ‘sebepsiz’ saldırılarının ardından Orta Doğu'da kötüleşen durumu ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

"İran'ın ve komşularının güvenlik çıkarları dikkate alınmalı"

Görüşmede Lavrov'un, krizin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik ülkesinin ilkesel tutumunu yinelediği kaydedildi. Açıklamada, “Rusya'nın, İran'ın ve bölgesel komşularının güvenlik çıkarlarının usulüne uygun olarak dikkate alınması şartıyla, gerilimin en kısa sürede düşürülmesi ve siyasi-diplomatik çözüme dönülmesi için bu çabaları desteklemeye hazır olduğu” ifadelerine yer verildi.




#İran
#Rusya
#ABD
#İsrail
#Rusya Dışişleri Bakanı
#Sergey Lavrov
#İran Dışişleri Bakanı
#Abbas Arakçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2026! Ramazan Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? 4A, 4B, 4C'li...