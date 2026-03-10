Yeni Şafak
İran: Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz

12:5310/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
AA
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kalibaf, ateşkes arayışında olmadıklarını belirterek, “Saldırganın ağzına bir yumruk atılmalı ki bir daha İran’a saldırmayı düşünmesin” dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaşta ateşkes arayışında olmadıklarını belirtti.

Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,
"Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz, saldırganın ağzına bir yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin"
ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim, utanç verici varlığını ve egemenliğini pekiştirmek için savaş-müzakere-ateşkes ve ardından yeniden savaş döngüsünü sürdürüyor. Biz ise bu döngüyü kıracağız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarında, ülkesinin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı savaşta ateşkes arayışında olduğuna dair yorumlar yapılmıştı.


