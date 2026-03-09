İran'dan İsrail ve ABD hedeflerine süper ağır füzelerle saldırı

İran Silahlı Kuvvetleri, “Gerçek Vaat 4 Operasyonu”nun 31. dalgası kapsamında İsrail’e ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, süper ağır başlıklı füzeler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonun “Lebbeyk ya Hamaney” kod adıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Başkomutan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e ithaf edilen Sadık Vaat 4 Operasyonunun 31. dalgası, Lebbeyk ya Hamaney kod adıyla Amerikan-Siyonist hedeflere karşı güçlü süper ağır füzelerle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.