İran'dan İsrail ve ABD hedeflerine süper ağır füzelerle saldırı

17:219/03/2026, Pazartesi
AA
İran, saldırılarda süper ağır başlıklı füzelerin kullanıldığını açıkladı. (Foto: Arşiv)
İran Silahlı Kuvvetleri, “Gerçek Vaat 4 Operasyonu”nun 31. dalgası kapsamında İsrail’e ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, süper ağır başlıklı füzeler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonun “Lebbeyk ya Hamaney” kod adıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 31. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığını bildirdi.

Açıklamada, "Başkomutan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e ithaf edilen Sadık Vaat 4 Operasyonunun 31. dalgası, Lebbeyk ya Hamaney kod adıyla Amerikan-Siyonist hedeflere karşı güçlü süper ağır füzelerle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.



