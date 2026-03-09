Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti

Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak iyi komşuluk ve dostluk ortamında yaşamış iki halkın iradesinden kaynaklandığını aktaran Aliyev, "Devletlerarası ilişkilerimizin halklarımızın menfaatlerine uygun olarak karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde gelişmesi adına birlikte çaba göstereceğimize umutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu yüksek göreve atanmanız dolayısıyla sizi tebrik ediyor, dost ve kardeş İran halkına barış ve huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.