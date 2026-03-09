Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti

16:409/03/2026, Pazartesi
AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına seçilen Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, Ali Hamaney'in vefatı dolayısıyla taziyelerini belirtti.

Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak iyi komşuluk ve dostluk ortamında yaşamış iki halkın iradesinden kaynaklandığını aktaran Aliyev, "Devletlerarası ilişkilerimizin halklarımızın menfaatlerine uygun olarak karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde gelişmesi adına birlikte çaba göstereceğimize umutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu yüksek göreve atanmanız dolayısıyla sizi tebrik ediyor, dost ve kardeş İran halkına barış ve huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.



#Ali Hamaney
#Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
#Mücteba Hamaney
