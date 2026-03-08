Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran 'ABD sermayesini de hedef alacak' iddiası

İran 'ABD sermayesini de hedef alacak' iddiası

20:118/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
İran’ın “hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı” iddia edildi
İran’ın “hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı” iddia edildi

ABD ve İsrail’in İran’daki enerji altyapısına yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından İranlı bir yetkili, yönetimin askeri misilleme stratejisinde değişikliğe gittiğini duyurdu. İranlı yetkililer, hedef listesinin genişletilerek artık ABD sermayesinin de bu kapsamda yer alacağını bildirdi.

ABD ve İsrail’in dün gece İran’a ait petrol depolarını hedef almasının ardından,
“İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı”
bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İranlı bir yetkili, ABD ve İsrail’in, İran’ın altyapısına yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

İran’ın hedef belirleme sürecinde değişikliğe gittiğine atıf yapan yetkili, ülkesinin artık yalnızca ABD ve İsrail’e ait askeri noktaları hedef almakla yetinmeyeceğini belirterek,
“İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağını”
söyledi.

ABD ve İsrail petrol depolarını hedef almıştı

Yetkili, alınan bu yeni kararın, ABD ve İsrailli yetkililerin söylemlerinde yaşanan değişim üzerine gerçekleştiğini ve söz konusu ülkelerin doğrudan İran halkını tehdit etmeye başladığını belirtti.

ABD ve İsrail dün gece başkent Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı.

Saldırılarda Şehran Petrol Deposu başta olmak üzere bir çok petrol depolama tesisi hasar görmüştü.



#ABD
#hedef
#İran
#israil
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli banka promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel emekli maaş promosyonları