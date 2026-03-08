İran 'ABD sermayesini de hedef alacak' iddiası

ABD ve İsrail’in İran’daki enerji altyapısına yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından İranlı bir yetkili, yönetimin askeri misilleme stratejisinde değişikliğe gittiğini duyurdu. İranlı yetkililer, hedef listesinin genişletilerek artık ABD sermayesinin de bu kapsamda yer alacağını bildirdi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İranlı bir yetkili, ABD ve İsrail’in, İran’ın altyapısına yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail petrol depolarını hedef almıştı
Yetkili, alınan bu yeni kararın, ABD ve İsrailli yetkililerin söylemlerinde yaşanan değişim üzerine gerçekleştiğini ve söz konusu ülkelerin doğrudan İran halkını tehdit etmeye başladığını belirtti.
ABD ve İsrail dün gece başkent Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı.
Saldırılarda Şehran Petrol Deposu başta olmak üzere bir çok petrol depolama tesisi hasar görmüştü.