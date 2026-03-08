Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den önemli açıklamalar: Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den önemli açıklamalar: Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor

19:288/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi açıklama yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. Erakçi, Rusya’nın İran’a askeri istihbarat verip vermediğine ilişkin soruyu yanıtlarken, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin yeni ve gizli bir şey olmadığını söyledi. Erakçi, “Bize birçok farklı alanda yardımcı oluyorlar. Detaylı bir bilgim yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Amerikan NBC News televizyonunda soruları yanıtladı. Orta Doğu’da olası ateşkes çağrıları için Erakçi, ABD ve İsrail'in İran halkını, kız öğrencileri öldürdüğünü, hastanelere saldırdığını belirterek, "İran’ın halkı için savaşmaya devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Erakçi,
"Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna ulaşmadığımız sürece, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum."
ifadelerini kullandı.
İsrail ve ABD'nin geçen yıl haziranda başlattıkları 12 günlük savaşı sona erdirmek için varılan ateşkesi zaten bozduğunun altını çizen Erakçi,
"Şimdi tekrar ateşkes mi istiyorsunuz? Bu böyle olmaz."
diye konuştu.
Erakçi, Rusya’nın İran’a askeri istihbarat verip vermediğine ilişkin soruyu yanıtlarken, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin yeni ve gizli bir şey olmadığını söyledi. Erakçi, “Bize birçok farklı alanda yardımcı oluyorlar. Detaylı bir bilgim yok." dedi.
İran’ın komşu ülkelere kasıtlı olarak saldırmadığını dile getiren Erakçi,
"Biz, ne yazık ki komşularımızın topraklarında bulunan Amerikan üslerine, Amerikan tesislerine, Amerikan varlıklarına saldırıyoruz."
ifadelerini kullandı.
Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın yakında ABD’ye ulaşabilecek füzelere sahip olabileceği” iddiası hakkında da
“Bu bilgi yanlış. Biliyorsunuz, füze üretme kapasitemiz var, ancak kasıtlı olarak kendimizi 2 bin kilometrenin altında bir menzille sınırladık çünkü dünyada başka hiç kimse tarafından tehdit olarak algılanmak istemiyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin İran'a kara birlikleri konuşlandırması olasılığı hakkındaki bir soruyu da Erakçi,
"Topraklarımıza giren herhangi bir düşmanla savaşmak, onları öldürmek ve yok etmek için bekleyen çok cesur askerlerimiz var."
şeklinde cevapladı.

Erakçi, Trump'ın İran'ın bir sonraki liderini seçme sürecine dahil olmak istediği yönündeki açıklamaları üzerine, "Kimsenin iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz. Yeni liderlerini seçmek İran halkına kalmış bir şeydir." ifadelerini kullandı.



#İran Dışişleri Bakanı
#Abbas Erakçi
#ABD
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Çeyrek final maçları ne zaman?