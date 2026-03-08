İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan ABD Başkanı Trump'a eleştiri: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden İngiltere'nin İran saldırılarına katılmama kararına yaptığı eleştirilere yönelik, "Diplomasiyi sosyal medya üzerinden yapıyorsanız, bu bizim tarzımız değil" ifadesini kullandı.
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının başladığı günden bu yana bölgede bulunan tahmini 300 bin İngiliz vatandaşını tahliye için çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Cooper, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, "İngiltere ABD'ye ilk günden destek vermeliydi." açıklamasını değerlendirdi.
Blair'in düşüncesine katılmadığına vurgu yapan Cooper, İngiltere'nin bu süreçte diplomatik çözüm aradığının da altını çizdi.
Cooper, İngiltere'nin Irak'ta yanlış gidenlerden ders çıkardığını da vurguladı.
"Diplomasiyi sosyal medya üzerinden yapmıyoruz"
ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'ye destek vermediği için sosyal medya paylaşımları üzerinden yönelttiği eleştirilere de değinen Cooper, şunları kaydetti: