Kıbrıs'a savaş gemisi yollayan İngiltere Başbakanı Starmer: Savaşa dahil olmayacağız

Kıbrıs'a savaş gemisi yollayan İngiltere Başbakanı Starmer: Savaşa dahil olmayacağız

5/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
İngiltere Başbakanı Starmer, Kıbrıs'a konuşlandırılacak askeri unsurlara ilişkin açıklama yaptı.
İngiltere Başbakanı Starmer, Kıbrıs'a konuşlandırılacak askeri unsurlara ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın bölgede ABD'ye ait üsleri vurması sonrası, Amerikan ordusuna üslerini açtıklarını söyleyen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin savaşa dahil olmayacağını söyledi. Starmer aynı açıklamada, Kıbrıs'a savaş gemisinin yanı sıra anti-İHA kabiliyetine sahip Wildcat tipi helikopterlerin de yollandığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran’a ilişkin yaptığı açıklamada çatışmaların kısa vadede sona ermeyebileceğini belirterek, Londra yönetiminin bölgedeki savunma kapasitesini artırma kararı aldığını duyurdu.

"Savaşta yokuz deyip bölgeye silah yığıyor"

Starmer, anti-İHA kabiliyetine sahip Wildcat tipi helikopterlerin yarın Kıbrıs’a ulaşacağını açıkladı. Bu adımın, bölgedeki İngiliz unsurların ve müttefik ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Başbakan, “Bölgedeki İngilizler ve müttefiklerimiz üzerindeki koruma kalkanını sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan Starmer, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmama kararlarının arkasında olduklarını vurguladı.

İngiltere’nin doğrudan askeri müdahaleye dahil olmayacağını belirten Starmer, diplomatik çözüm çağrısını yineledi.

İran'a "nükleerden vazgeç" çağrısı

Başbakan, hem İran yönetimi hem de uluslararası toplum açısından en uygun yolun, nükleer silahlardan vazgeçilmesini içeren anlaşmalı bir çözüm olduğunu dile getirerek, gerilimin müzakere yoluyla düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Katar’a ilave savaş uçağı

Starmer, müttefiklerin korunması amacıyla Katar’a ilave savaş uçağı gönderileceğini açıklarken,
"Katar’daki filomuza katılmak üzere ilave dört Typhoon uçağı gönderiyoruz. Bu, Katar’da ve bölge genelinde yürüttüğümüz savunma operasyonlarını güçlendirecek."
ifadelerini kullandı.

