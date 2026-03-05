Kıbrıs'a savaş gemisi yollayan İngiltere Başbakanı Starmer: Savaşa dahil olmayacağız

Starmer, anti-İHA kabiliyetine sahip Wildcat tipi helikopterlerin yarın Kıbrıs’a ulaşacağını açıkladı. Bu adımın, bölgedeki İngiliz unsurların ve müttefik ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Başbakan, “Bölgedeki İngilizler ve müttefiklerimiz üzerindeki koruma kalkanını sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan Starmer, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmama kararlarının arkasında olduklarını vurguladı.

Başbakan, hem İran yönetimi hem de uluslararası toplum açısından en uygun yolun, nükleer silahlardan vazgeçilmesini içeren anlaşmalı bir çözüm olduğunu dile getirerek, gerilimin müzakere yoluyla düşürülmesi gerektiğini kaydetti.