Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İngiltere Savunma Bakanlığı: GKRY üssünü vuran dron İran’dan kalkmadı

İngiltere Savunma Bakanlığı: GKRY üssünü vuran dron İran’dan kalkmadı

09:385/03/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İngiltere Orta Doğu’daki faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı
İngiltere Orta Doğu’daki faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı

İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 Mart’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz üssü Akrotiri’yi vuran dronun İran’dan kalkmadığını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere’nin Orta Doğu’daki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada Orta Doğu’daki İngiliz çıkarları ve müttefiklerini korumak için ‘F-35B’ ve ‘Typhoon’ jetlerinin bölgede gece boyu uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi. İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssü Akrotiri’ye yönelik dron saldırısına ilişkin, “Bakanlığımız, 2 Mart gecesi RAF Akrotiri’yi hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan kalkış yapmadığını teyit etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere’nin son 24 saatte bölgedeki kendi üsleriyle müttefik üslerine savunma sistemleri takviye ettiği vurgulanarak, dron savar kapasiteye sahip ‘Wildcat’ helikopterlerinin Kıbrıs’a ulaşacağı aktarıldı.



#İngiltere Savunma Bakanlığı
#GKRY üssü
#dron
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre toprağa düştü mü?