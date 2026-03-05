İngiltere Savunma Bakanlığı: GKRY üssünü vuran dron İran’dan kalkmadı

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere’nin Orta Doğu’daki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada Orta Doğu’daki İngiliz çıkarları ve müttefiklerini korumak için ‘F-35B’ ve ‘Typhoon’ jetlerinin bölgede gece boyu uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi. İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssü Akrotiri’ye yönelik dron saldırısına ilişkin, “Bakanlığımız, 2 Mart gecesi RAF Akrotiri’yi hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan kalkış yapmadığını teyit etti” ifadelerine yer verildi.