Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle: İngiltere’den Güney Kıbrıs’a askeri sevkiyat

11:414/03/2026, Çarşamba
İngiltere Güney Kıbrıs'a savaş gemisi gönderiyor
İngiltere'nin GKRY'de bulunan üssüne savaş gemisi gönderdiği açıklandı.

Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üs Akrotiri​​​​​​​ İngiliz Üss'ne (Ağrotur) İnsansız Hava Aracı (İHA) çarpması ve üslere yönelen İHA'ların savaş uçakları ile vurulmasının ardından güvenlik önlemleri üst seviyelere çıkarıldı. İngiltere askeri üssündeki tehdit nedeniyle bölgeye savaş gemisi gönderme kararı aldı.

Yunanistan ve Fransa da İngiliz üssünü korumak için harekete geçti. Yunnaistan Güney Kıbrıs'a 2 fırkateyn ve 2 tane F-16 savaş uçağı; Fransa da savaş gemileri gönderdi.

Fransa savaşa dahil oldu

Fransa, İran'dan fırlatılan ve BAE'yi hedef alan İHA'ların imha edildiğini duyurdu.





