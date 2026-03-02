Yeni Şafak
GKRY'de İHA saldırısına uğrayan İngiliz üssüne yakın yerlerdeki okullar tatil edildi

GKRY'de İHA saldırısına uğrayan İngiliz üssüne yakın yerlerdeki okullar tatil edildi

12:522/03/2026, Pazartesi
AA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Eğitim Bakanlığı, gece İnsansız Hava Aracı (İHA) düşen İngiltere'ye ait egemen Akrotiri Üssü (Ağrotur) yakınlarındaki köylerde okulların tedbir amaçlı tatil edildiğini duyurdu.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Akrotiri Üssü'nün çevresinde bulunan Limasol kentine bağlı bazı köy ve kasabalarda önleyici tedbir alınarak okullar geçici olarak tatil edildi.

Haberlerde Limasol'a bağlı Trahoni ve Episkopi’deki ortaöğretim okullarını ile Ağrotur, Asomatos, Trahoni ve Episkopi'deki ilkokulların ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı, bugün okullara ulaşan öğrencilerin de evlerine gönderileceği belirtildi.

Üslerin çevresine polis konuşlandırıldı

Rum basını, gece GKRY'deki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye İHA'nın düşmesi sonucu yaşanan gelişmelerin ardından Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin çevresinde çok sayıda polis konuşlandırıldığı bilgisini aktardı.

Saldırının ardından üs çevresinde bulunan sivillerin anında tahliye edilerek, Rum Milli Muhafız Ordusunun eğitim kampındaki tesislere yerleştirildi.

Bölgeden sivillerin tahliyelerinin bugünde devam edeceği bildirildi.

GKRY'deki medyası saldırının ardından Rum Milli Muhafız Ordusunun teyakkuzda olduğuna dikkati çekerek, güvenlik önlemlerinin arttırıldığını kaydetti.




