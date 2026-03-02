GKRY'de İHA saldırısına uğrayan İngiliz üssüne yakın yerlerdeki okullar tatil edildi

Rum basınında yer alan haberlere göre, Akrotiri Üssü'nün çevresinde bulunan Limasol kentine bağlı bazı köy ve kasabalarda önleyici tedbir alınarak okullar geçici olarak tatil edildi.

Haberlerde Limasol'a bağlı Trahoni ve Episkopi’deki ortaöğretim okullarını ile Ağrotur, Asomatos, Trahoni ve Episkopi'deki ilkokulların ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı, bugün okullara ulaşan öğrencilerin de evlerine gönderileceği belirtildi.