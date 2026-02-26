Yeni Şafak
Zelenski: Rusya 420 İHA ve 39 füzeyle saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece saatlerinde kritik altyapı ve sivil binaları hedef aldığını belirterek, “Halkımıza, çoğu ‘Şahed’ tipi olmak üzere 420 İHA ve 11'i balistik 39 farklı türde füze fırlatıldı” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün gece gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Sekiz bölgede yıkım kaydedildiğini aktaran Zelenski, “Rusya dün gece bir kez daha kritik altyapıya ve sıradan konutlara savaş açtı. Halkımıza, çoğu ‘Şahed’ tipi olmak üzere 420 insansız hava aracı (İHA) ve 11'i balistik 39 farklı türde füze fırlatıldı. Pek çok müstakil ev ve apartman hasar gördü. Şu an itibarıyla aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin bu saldırı sonucunda yaralandığı bildiriliyor” ifadelerini kullandı.

Saldırıların hedefinde enerji tesislerinin olduğunu kaydeden Zelenski, “Poltava bölgesindeki gaz altyapı tesislerinin yanı sıra Kiev ve Dnipro bölgelerindeki elektrik trafo merkezleri de hedef alındı. İlk müdahale ekiplerimiz başkentte, Çernihiv, Zaporijya, Harkiv, Kirovohrad, Vinnytsia ve Kiev bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor” açıklamasını yaptı.

‘HAVA SAVUNMA FÜZELERİNE HER GÜN İHTİYACIMIZ VAR’

Fırlatılan füzelerin çoğunun müttefiklerin desteği sayesinde engellendiğini vurgulayan Zelenski, “Ortaklarımızın son Ramstein (Ukrayna Savunma Temas Grubu) toplantısında üzerinde anlaşılan hava savunma füzelerinin bir kısmını hızla göndermesi sayesinde bugün fırlatılan füzelerin çoğu başarıyla engellendi. Maalesef isabet edenler de oldu. Bu da çok daha aktif bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, hava savunma sistemi ihtiyacının altını bir kez daha çizerek, “Soğuklar henüz tam olarak geçmedi ve Rusya enerji sistemimizi yok etme girişimlerine devam ederken her gün hava savunma füzelerine ihtiyaç duyuyoruz. Bunu anlayan ve bize yardım eden herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

