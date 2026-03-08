ABD'den sivillere uyarı: Evinizde kalın can güvenliğinizi garanti edemiyoruz

ABD ordusu, İran'daki siviller için yaptığı güvenlik uyarısında, İran'ın askeri amaçlarla kullandığı tesislerin yakınındaki sivillerin güvenliklerini garanti edemediğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), İran'daki siviller için güvenlik uyarısı yayınladı.
İran'ın sivillerin hayatını tehlikeye attığı iddia edilen açıklamada, İran'ın füze ve dron saldırıları için "yoğun nüfuslu sivil alanları seçtiği" öne sürüldü.
İran güçlerinin Orta Doğu'da "rastgele" saldırılar düzenleyip sivil noktaları hedef aldığı belirtilen açıklamada, "ABD ve ortak güçlerin İran'ın askeri kapasitesini yok etmesiyle füze ve saldırı dronu fırlatma oranının azaldığı" savunuldu.
Açıklamada, ABD ordusunun sivillerin güvenliğini kasıtlı bir şekilde riske atmadığı iddia edildi.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda en az 165 kişi hayatını kaybetmişti.